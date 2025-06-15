سقوط مسيرة إسرائيلية قرب بلدة لبنانية

وأوضحت تلك الوسائل: "سقوط طائرة درون إسرائيلية معادية عند أطراف بلدة ميس ، حيث حضرت دورية للجيش اللبناني وقامت بمصادرتها".وذكرت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق، أنه "تمت تعبئة ألوية الاحتياط في الجيش الإسرائيلي في الشمال، ونشر كتائب على طول حدود ".