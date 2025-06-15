أردوغان يؤكد لترامب ضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد بين إيران وإسرائيل

وذكرت الرئاسة التركية أن "الرئيس ونظيره الأمريكي ، ناقشا في مكالمة هاتفية يوم الأحد، الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".وأضافت: "رحب الرئيس التركي بتصريحات الأخيرة بشأن إنهاء الصراع الإسرائيلي الإيراني، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم الوضع في المنطقة".وأكد الرئيس التركي أردوغان أن "الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل النزاع النووي"، معربا عن "استعداد لبذل كل جهد ممكن بما في ذلك تسهيل المفاوضات".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الهجمات الإسرائيلية على أدت إلى أضرار اقتصادية ومدنية للطرفين"، مشددا على "ضرورة وقف هذا التصعيد الخطير".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي ترامب، أن على وإيران التوصل إلى اتفاق، قائلا: "سأعقد اتفاقا بين إسرائيل وإيران كما فعلت مع الهند وباكستان".وأبدى ترامب انفتاحا في حال تقدم الرئيس الروسي بمبادرة للتوسط في تسوية النزاع الحالي بين إيران وإسرائيل.يأتي ذلك في خضم دخول الحرب بين إيران وإسرائيل مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، مع تبادل واسع النطاق للضربات التي شملت منشآت استراتيجية وأهدافا حيوية على الجانبين، وسط تنامي المخاوف الدولية، والدعوات لضبط النفس والعودة إلى الحوار.