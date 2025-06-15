انفجارات في تل ابيب وحيفا

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "صافرات الإنذار دوت قبل قليل في تل ابيب وحيفا لتنبيه الصهاينة بالتوجه الى الملاجئ".وأضافت ان "عددا من الصواريخ سقطت على تل ابيب وحيفا مسببة خسائر جسيمة".