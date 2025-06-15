صفارات الإنذار تدوي بمناطق عدة من "إسرائيل"

دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في مناطق عدة من "إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "رصد قبل قليل صواريخ أُطلقت من باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وطلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين دخول الملاجئ عند تلقي أي والبقاء فيها حتى إشعار آخر.



وفي بيان منفصل أعلن الجيش "تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق في عقب رصد الصواريخ الإيرانية".

الى ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، "تضرر 7 مبان في واندلاع النيران في عدد من السيارات إثر سقوط صاروخ إيراني".

بدوره، قال الإسعاف الإسرائيلي، "15 مصابا إثر سقوط صواريخ إيرانية على حيفا".

وكانت وسائل إعلام ذكرت، اليوم الاحد، اطلاق صواريخ إيرانية من باتجاه "إسرائيل".