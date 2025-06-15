شاهد.. ما سببه الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة

– دولي

نشرت وسائل إعلامية، اليوم الاحد، ما سببه الهجوم الإيراني على الليلة الحالية.

ووفقا للفيديوهات فأن الهجوم اسفر عن الحاق اضرار جسيمة في المباني والسيارات.

فيما لا يزال الصهاينة يعيشون بحالة رعب خشية من موجة جديدة من الصواريخ الايرانية.