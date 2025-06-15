تفعيل أنظمة الدفاع الجوي جنوب غربي إيران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأحد، عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي جنوب غربي البلاد.

وقالت ، "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في جنوب غربي البلاد للتصدي لهجمات معادية".

الى ذلك، قالت دائرة الأزمات بمدينة تبريز غربي ، " استهدفت خطوط ".

وكانت "إسرائيل" شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".