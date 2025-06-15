الحرس الثوري: استشهاد رئيس جهاز استخباراتنا واثنين من زملائه

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الأحد، عن استشهاد رئيس جهاز استخباراته واثنين من زملائه بقصف إسرائيلي.

وقال الحرس الثوري الإيراني، "استشهاد رئيس جهاز استخباراتنا واثنين من زملائه اليوم على يد الكيان الصهيوني".

وأضاف "انتقاما لجرائم اليوم استهدفنا مراكز استخبارات الكيان الغاصب بموجة صاروخية".

وكانت " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".