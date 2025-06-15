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الحرس الثوري: استشهاد رئيس جهاز استخباراتنا واثنين من زملائه
دوليات
2025-06-15 | 15:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
2,614 شوهد
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الأحد، عن استشهاد رئيس جهاز استخباراته واثنين من زملائه بقصف إسرائيلي.
وقال الحرس الثوري الإيراني، "استشهاد رئيس جهاز استخباراتنا
محمد كاظمي
واثنين من زملائه اليوم على يد الكيان الصهيوني".
وأضاف "انتقاما لجرائم اليوم استهدفنا مراكز استخبارات الكيان الغاصب بموجة صاروخية".
وكانت "
إسرائيل
" شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على
إيران
، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في
طهران
وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".
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