"القسام" تعلن وقوفها إلى جانب إيران

أعلنت كتائب القسام المسلح لحركة حماس، الأحد، وقوفها إلى جانب ، مشيدة بالفعل البطولي للقوات المسلحة الإيرانية.

وقالت القسام في بيان، "نعلن وقوفنا إلى جانب قيادة وشعبا كما نشيد بالعمل البطولي الكبير للقوات المسلحة الإيرانية".

وأضافت "نشيد بالدور المحوري والتاريخي للقادة الإيرانيين الكبار في دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها".

ولفتت القسام الى أن "الأيام ستكشف إسهامات القادة الشهداء حتى بتنا اليوم أقرب إلى تحقيق النصر النهائي على الكيان الصهيوني".

وتابع بيان القسام، "شعبنا المكلوم لا سيما في تابع بفخر الضربات القوية الموجهة للاحتلال وكانت شفاء لصدوره"، مضيفا "ننعى شهداء الشعب الإيراني العزيز الذي لطالما كان داعما وسندا للمقاومة ونعلن وقوفنا إلى جانبه".