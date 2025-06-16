"صباح الخير يا تل أبيب".. الإعلام الإيراني يهزء بمشاهد الدمار في إسرائيل

وعلقت الوكالة على مقاطع الفيديو بالقول: "صواريخ دقيقة، دفاعات مشلولة، أحياء مدمرة.. هكذا بدأ يوم الاحتلال".وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم الاثنين، في البيان رقم 6 لعملية "الوعد 3"، تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضد أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها.وأكد البيان أنه جرى استهداف أنظمة القيادة والسيطرة الإسرائيلية باستخدام أساليب جديدة وقدرات معلوماتية وتجهيزية مطورة.ولفت إلى أن الهجوم الجديد تسبب في إرباك الأنظمة الدفاعية متعددة الطبقات لإسرائيل لدرجة أن بعض أنظمتها الدفاعية أطلقت النار على بعضها.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين ببدء هجوم إيراني جديد واسع النطاق استهدف مناطق متفرقة داخل إسرائيل، في تصعيد غير مسبوق بين الطرفين.وتركز الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب وحيفا وغرب وإيلات ومناطق أخرى، وأفيد عن 4 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى والمفقودين.