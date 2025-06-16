شاهد بالصور.. الدمار في تل ابيب

– دولي

تناقلت وسائل اعلامية، صورا تظهر حجم الدمار الذي سببته الصواريخ الايرانية في تل ابيب.

وبينت الصور ان الكثير من البمباني والعجلات والممتلاكات العامة الاخرى تعرضت الى دمار كبير نتيجة موجة الصواريخ الايرانية التي استهدفت اسرائيل الليلة الماضية.

