أمريكا تقرر إغلاق سفارتها في إسرائيل.. ما السبب ؟

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أعلن لدى كيان الاحتلال الصهيوني ، اليوم الاثنين، أن صاروخًا إيرانيًّا سقط قرب في تل أبيب؛ ما أدّى إلى أضرار طفيفة دون تسجيل أي إصابات بين الموظفين.



ولفت في تصريح إلى أن "السفارة وملحقاتها ستبقى مغلقة اليوم كإجراء احترازي".



وأضاف السفير: "أولويتنا القصوى هي سلامة طاقمنا الدبلوماسي، وسنواصل متابعة التطوّرات بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية."