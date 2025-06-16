أردوغان للرئيس الإيراني: تركيا قادرة على لعب دور الوسيط في المفاوضات النووية

وذكرت الرئاسة التركية في بيان ان الرئيس ونظيره الإيراني بحثا هاتفيا الصراع بين تل أبيب وطهران وملفات إقليمية ودولية، لافتة الى ان الرئيس أردوغان أكد استعداد للعب دور لإنهاء الصراع الإسرائيلي الإيراني فورا والعودة إلى المفاوضات النووية.ومؤخراً، رحّب الرئيس التركي ، بتصريحات نظيره الأمريكي ، حيال إنهاء الصراع بين وإيران وإحلال السلام في المنطقة.