إيران تعلن إعدام "جاسوس الموساد" إسماعيل فكري شنقا.. ماذا تعرف عنه؟ (صور)

وقالت وكالة " " الإيرانية إنه أُعدم صباح اليوم فكري، الجاسوس المرتبط بجهاز " " الإسرائيلي، والذي كان ينشط داخل بهدف جمع معلومات أمنية وتنفيذ مهام تخريبية، وذلك بعد استكمال المراحل القضائية وتأييد الحكم من قبل المراجع العليا.وذكرت أنه وجهت إليه تهمتا "المحاربة والإفساد في الأرض"، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام فيه صباح اليوم بعد استيفاء كامل إجراءات المحاكمة الجنائية، وتثبيت الحكم في .وأوضحت أن فكري اعتقل في 2023 خلال عملية فنية واستخباراتية معقدة نفذت داخل البلاد، بينما كان لا يزال على تواصل مباشر مع جهاز التجسس والإرهاب التابع للنظام الصهيوني.وبحسب الوثائق الرسمية في الملف القضائي، فقد سعى إسماعيل فكري خلال فترة تعاونه مع الموساد إلى تسريب معلومات حساسة ومصنفة تتعلق بأمن إيران إلى أعداء البلاد، مقابل تلقيه مكافآت مالية. وقد أظهرت التحقيقات أن فكري أقام خلال فترة تعاونه اتصالات مباشرة مع ضابطين من ضباط الموساد.