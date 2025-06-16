إيران تحذر من ثغرة الاغتيالات الإسرائيلية.. هكذا تُنفذ

وذكرت أن هذا الأسلوب استخدم سابقًا في اغتيال العلماء، ومنهم الشهيد ، مشيرة إلى أن إيقاف تشغيل الهاتف في موقع التواجد لا ينجح في إحباط التتبع.وحثت الوكالة على إغلاق الهاتف قبل الانتقال إلى الموقع المستهدف وفي مكان آمن بعيد عنه، كما نصحت بعدم اصطحاب الهواتف إلى المواقع الحساسة نهائيًا.وشدد التحذير على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات، خاصةً بالنسبة للنشطاء السياسيين والعسكريين والأمنيين، للحفاظ على سلامتهم وأمنهم.