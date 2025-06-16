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إيران تحذر من ثغرة الاغتيالات الإسرائيلية.. هكذا تُنفذ
دوليات
2025-06-16 | 06:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,060 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
نشرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين تحذيرًا أمنيًا للمواطنين، أكدت فيه أن
إسرائيل
تعتمد على تتبع الهواتف المحمولة كوسيلة رئيسية لتحديد أماكن الأفراد المستهدفين وتنفيذ عمليات اغتيال.
وذكرت
وكالة أنباء فارس
أن هذا الأسلوب استخدم سابقًا في اغتيال العلماء، ومنهم الشهيد
إسماعيل هنية
، مشيرة إلى أن إيقاف تشغيل الهاتف في موقع التواجد لا ينجح في إحباط التتبع.
وحثت الوكالة على إغلاق الهاتف قبل الانتقال إلى الموقع المستهدف وفي مكان آمن بعيد عنه، كما نصحت بعدم اصطحاب الهواتف إلى المواقع الحساسة نهائيًا.
وشدد التحذير على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات، خاصةً بالنسبة للنشطاء السياسيين والعسكريين والأمنيين، للحفاظ على سلامتهم وأمنهم.
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