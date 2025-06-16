"نيميتز".. حاملة طائرات أميركية تتجه نحو الشرق الأوسط

وكانت حاملة الطائرات تخطط لزيارة مدينة دانانغ الفيتنامية، لكن مصدرين، أحدهما دبلوماسي، قالا إن الرسو الرسمي الذي كان مقررا في 20 يونيو/ حزيران قد أُلغي.وقال أحد المصدرين إن السفارة الأميركية في هانوي أبلغته بالإلغاء بسبب "متطلبات عملياتية طارئة".ولم ترد السفارة الأميركية بعد على طلب من رويترز للتعليق.ووفقاً للموقع الإلكتروني لقائد الأسطول الأميركي في المحيط ، نفذت مجموعة "نيميتز كاريير "، التي تتبعها حاملة الطائرات، عمليات أمنية بحرية في بحر جنوب الأسبوع الماضي ضمن الوجود الروتيني للبحرية الأميركية في منطقة المحيطين والهادي.وأظهرت بيانات ترافيك أن حاملة الطائرات تحركت غربا صباح اليوم الاثنين باتجاه الشرق الأوسط، حيث تتصاعد المواجهة بين وإيران.