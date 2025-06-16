وسائل إعلام إيرانية: الدفاعات الجوية في مدينة غرب تبريز تتصدى لأهداف معادية

– دوليات



أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، ان الدفاعات الجوية في مدينة غرب تبريز تصدت لأهداف معادية.





واكدت عن محافظ دهلران، في وقت سابق من اليوم الاثنين (16 حزيران 2025) إسقاط 8 طائرات مسيّرة متطورة.

واكدت عن محافظ دهلران، في وقت سابق من اليوم الاثنين (16 حزيران 2025) إسقاط 8 طائرات مسيّرة متطورة.