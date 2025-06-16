نتنياهو يدعو لإخلاء طهران من السكان

وخلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية برفقة ورئيس الأركان الجنرال إيال زامير، قال نتنياهو: " يسيطر على سماء . نحن في طريقنا لتحقيق هدفينا: القضاء على التهديد النووي والقضاء على تهديد الصواريخ".وأضاف: "نحن في طريقنا إلى النصر، وقد تم تحقيق ذلك بفضل طيارينا الأبطال، وأطقمنا الأرضية الرائعة، يقومون أيضا بعمل رائع"، وفق قوله.