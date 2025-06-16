صحيفة أمريكية: وساطات لانهاء التصعيد بين ايران وإسرائيل والدخول بمفاوضات

ونقلت عن المسؤولين قولهم ان "مسؤولين عرب بدأوا بالتحرك لانهاء التصعيد بين وإسرائيل والدخول بمفاوضات مع "، لافتين الى ان "من مصلحة الجانبين احتواء العنف".ودعا نظيره الإيراني إلى "العودة سريعًا إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق".كما دعا القادة العرب إلى إنهاء القتال.كما اكد الرئيس "أعتقد أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق، وسنرى ما سيحدث".وبين الصحيفة ان " تراهن على أن لا تستطيع تحمل تداعيات حرب استنزاف، وستضطر في نهاية المطاف إلى البحث عن حل دبلوماسي، وفقًا لدبلوماسيين عرب تحدثوا مع الإيرانيين".وأعرب مسؤولون إيرانيون عن اعتقادهم بأن "إسرائيل تفتقر إلى استراتيجية خروج واضحة، وستحتاج إلى مساعدة أمريكية لإلحاق أضرار جسيمة بأهداف مثل منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، المدفونة تحت جبل".وأبلغت مسؤولين عرب أنها قد تسرع برنامجها النووي وتوسع نطاق الحرب إذا لم تكن هناك احتمالات لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.قال وسطاء عرب إنه "لا يوجد ما يشير إلى استعداد إيران لتقديم تنازلات جديدة في المحادثات النووية، وقد تعثرت الجهود الدبلوماسية التي تقودها بسبب رفض إيران وقف تخصيب اليورانيوم قبل أن تُقطع المحادثات بسبب الهجمات الإسرائيلية الأسبوع الماضي".فيما ذكر مسؤولون عرب إن دول ، بما فيها وقطر وعُمان، تضغط على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف القتال".وحذّرت هذه الدول من أن الصراع قد يتسع إذا لم تعد إسرائيل وإيران إلى طاولة المفاوضات، مما يُعرّض أصول الطاقة في المجاورة للخطر، إضافة الى عواقب وخيمة محتملة على أسواق النفط والاقتصاد العالمي.