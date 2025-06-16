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مسؤول إيراني: إذا هاجمت إسرائيل مباني سكنية فلن يبقى فيها مكان آمن
دوليات
2025-06-16 | 10:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,353 شوهد
أكدت
وكالة تسنيم الإيرانية
عن مسؤول إيراني، اليوم الاثنين، أن
إسرائيل
إذا هاجمت المباني السكنية فلن يبقى فيها مكان آمن.
وقال المسؤول في تصريحات صحفية، إنه "إذا أقدم الكيان الصهيوني على تنفيذ خطوة إضافية في استهداف المباني السكنية داخل
إيران
، فلن تبقى له حتى نقطة آمنة واحدة في الأراضي المحتلة".
زاشار الى ان "إيران حتى الآن استهدفت مواقع استراتيجية وعسكرية صهيونية، سواء كانت علنية أو سرية، وكما أعلنا سابقاً فإننا نتمتع بإشراف استخباراتي كامل وسنُسقط هذه المواقع فوق رؤوس الجنود الصهاينة".
وتابع: "ومع ذلك، فإن إيران لم تستهدف حتى الآن مناطق سكنية داخل الأراضي المحتلة بشكل مباشر، لكن من الواضح أنه إذا ارتكب الإسرائيليون حماقة، فلن نترك لهم أي مكان آمن، وقد أثبتنا لهم حتى الآن أننا قادرون على ذلك".
ولفت الى انه "يجب أن تكون "
إسرائيل
" قد أدركت إلى هذه اللحظة أن عليها إعادة النظر في كل حساباتها السابقة، سواء ما يتعلق بسرعة رد إيران، أو حجم الصواريخ الهائل، أو حتى مستوى ضبط النفس الإيراني"، مؤكداً انه "نحن الآن أمام مرحلة جديدة وسنرسم حسابات جديدة للكيان الصهيوني".
وبين، أن "كل خطوة عدوانية يتخذها الصهاينة، لن نقابلها بخطوة مماثلة فحسب، بل سنتقدم عليهم بعدة خطوات"، مردفاً أن "حماقة نتنياهو والكيان الصهيوني في هذا التوقيت ستكون درساً لا يُنسى بالنسبة لهم، ومن المؤكد أن هذه العداوة والعدوان على إيران سيكون بداية النهاية للكيان الصهيوني المغتصب".
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