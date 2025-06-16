هجوم اسرائيلي على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

وقالت في خبر تابعته ، ان "قصفا إسرائيليا استهدف قبل قليل مبنى والتلفزيون الإيرانية".وأضاف ان "القصف أدى الى انقطاع البث في قناة الاخبارية الرسمية الإيرانية".