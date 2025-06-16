وسائل إعلام إيرانية: لا إصابات بشرية حتى الآن بقصف مبنى التلفزيون

وذكرت وكالتا " " و"مهر"، أن "العدوان الصهيوني استهدف أحد مباني والتلفزيون في ، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن".وأضافتا أن "هذا الهجوم يُعد سابقة لكونه يستهدف مؤسسة إعلامية رسمية، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تحظر الاعتداء على المؤسسات المدنية والإعلامية".وتعرض المبنى لقصف أثناء بث مباشر أظهر اللحظات الأولى للحادث.