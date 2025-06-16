ترامب: قدمنا الدعم لإسرائيل في الحرب ضد ايران

وقال في تصريحات تابعتها ، "الإيرانيون يريدون التوصل إلى اتفاق وعليهم إبرام صفقة".وأضاف، " لا تكسب هذه الحرب وعليها الحديث معنا قبل فوات الأوان".وأتم ترامب، بالقول: " تبلي بلاء حسنا للغاية وقدمنا الكثير من الدعم لها".ومنذ فجر الجمعة وحتى الآن، تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت “إسرائيل” على شن غارات جوية طالت مدناً إيرانية متفرقة بينها العاصمة ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران امس، بعشرات أو مئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.