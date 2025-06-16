الإسعاف الإسرائيلي يكشف عدد قتلى الحرب مع إيران

كشف الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن عدد القتلى والمصابين بالحرب مع .

وقال الإسعاف الإسرائيلي، "22 قتيلا وأكثر من 400 جريح منذ بداية الحرب مع ".

ومنذ فجر الجمعة (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت " " على شن غارات جوية على إيران، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.