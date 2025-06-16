"إسرائيل" تعلن رصد إطلاق صواريخ من إيران

وقال الجيش في بيان، "تفعيل الإنذارات في عدة مناطق شمالي عقب رصد صواريخ أطلقت من ".وأضاف، "ندعو الإسرائيليين إلى الالتزام بتعليمات ".في السياق، أفادت وسائل الإعلام، بدوي صافرات الإنذار في والجليل وعدد من مدن شمال الأراضي المحتلة.