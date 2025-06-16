إيران تعلن إسقاط ثماني مسيرات إسرائيلية قرب حدود العراق

ونقلت وكالة " " للأنباء الإيرانية عن حاكم مدينة دهلران الواقعة قرب الحدود العراقية قوله: "إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت 8 طائرات مسيّرة إسرائيلية متطورة خلال تصديها لهجمات إرهابية شنتها قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من البلاد".وأوضح أن "منظومة الدفاع الجوي الموحدة نجحت في رصد واستهداف المسيرات المعادية في سماء دهلران".وأشار حاكم مدينة دهلران إلى أن جميع الطائرات التي تم إسقاطها كانت مزودة بتقنيات متقدمة.وصرح بأنه في وقت مبكر من صباح الاثنين، تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة من طراز "أم كيو 9" وهي طائرة هجومية واستطلاعية متطورة أمريكية الصنع، في منطقة عين الصولة التابعة لبلدة دشت عباس الحدودية في محافظة دهلران.