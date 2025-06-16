بعد قصف التلفزيون الإيراني.. القناة 12 الإسرائيلية تحذر موظفيها

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، بعد القصف الإسرائيلي على مبنى الإذاعة والتلفزيون خلال البث المباشر اليوم الاثنين، وجّه الإيرانيون رسالة تهديد إلى القناتين 12 و14 يطالبونهما بإخلاء استوديوهاتهما.ومن جانبه، وجه آفي فايس، الرئيس التنفيذي لشركة "إيرتز 12" الإخبارية، رسالة إلى الموظفين كتب فيها: "مرحبا، في حال وجود أي ، يرجى من الجميع الإخلاء إلى ملجأ نيف إيلان وليس إلى ملاجئ القناة".كما قال الرئيس التنفيذي للقناة 14 الإسرائيلية، إدري: "مرحبا بالجميع، في حال وجود أي إنذار يرجى من الجميع التوجه إلى الملاجئ وقراءة فصل من المزامير من أجل نجاة شعب وجنود الجيش الإسرائيلي".وفي وقت سابق من اليوم، قصفت إسرائيل والتلفزيون الإيرانية، وشوهدت المذيعة سحر إمامي وهي تقطع بثها على الهواء بسبب الهجوم نتيجة انفجار قوي هز الاستوديو.وأشار الإسرائيلي ، إلى الهجوم على مبنى التلفزيون الرسمي، قائلا إن "هيئة البث الدعائي والتحريضي للنظام الإيراني تعرضت لهجوم من الجيش الإسرائيلي بعد إجلاء واسع النطاق لسكان المنطقة".