ثلاث دول أوروبية تدخل على خط تهدئة وضع المنطقة

ذكرت وكالة "رويترز" أن وزراء خارجية وألمانيا وبريطانيا سيجرون اتصالا هاتفيا مع مساء اليوم الاثنين، في محاولة لتهدئة الوضع.

وأوضحت "رويترز" نقلا عن دبلوماسي أوروبي: "وزراء خارجية وألمانيا وبريطانيا سيجرون اتصالا هاتفيا مع نظيرهم الإيراني مساء اليوم لمناقشة الأوضاع".

وقال وزير الخارجية الألماني فادفول في وقت سابق، إن " وفرنسا وبريطانيا مستعدة لإجراء محادثات فورية مع بشأن البرنامج النووي لطهران في محاولة لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط".



وأضاف أنه "يحاول المساهمة في تهدئة الصراع بين وإيران"، مشيرا إلى أن " فشلت في السابق في اغتنام فرصة المحادثات البناءة".



وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر بأن إيران دعت ثلاث دول عربية إلى مطالبة الرئيس الأمريكي بالضغط على "إسرائيل" للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار.



يأتي ذلك في خضم دخول الحرب بين إيران و"إسرائيل" مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، مع تبادل واسع النطاق للضربات التي شملت منشآت استراتيجية وأهدافا حيوية على الجانبين، وسط تنامي المخاوف الدولية، والدعوات لضبط النفس والعودة إلى الحوار.