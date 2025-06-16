إغلاق الأجواء السورية مؤقتاً حتى يوم غد

أعلنت في ، الاثنين، عن إغلاق الأجواء السورية مؤقتاً أمام حركة حتى يوم غد.

وأكدت الهيئة عبر قناتها على التليغرام، "إغلاق الأجواء السورية مؤقتاً أمام حركة ، وذلك حتى الساعة الخامسة فجراً بتوقيت دمشق من يوم غد الثلاثاء 17 حزيران".

وأضافت أن "فرقها الفنية والإدارية تتابع تطورات الوضع بشكل مستمر، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات في حينها بالتنسيق مع الجهات المعنية محلياً ودولياً".



ويشهد المجال الجوي في دول عدة بمنطقة الشرق الأوسط إغلاقاً أمام الطيران المدني بسبب التصعيد العسكري الحاصل بين و" ".