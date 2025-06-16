إغلاق جميع منشآت التكرير في حيفا بعد هجوم إيراني

وقالت المجموعة في بيان للهيئات التنظيمية إن الهجوم الإيراني أدى إلى مقتل 3 من موظفيها.وكان مسؤول إسرائيلي أكد، بعد رفع الرقابة العسكرية، أن من بين القتلى الإسرائيليين في الهجمات الإيرانية، 3 قضوا في استهداف مصفاة للنفط في مدينة .وبهذا أكد المسؤول المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية حول مقتل الثلاثة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.والجمعة شنت " " هجوما مباغتا على ، قالت إنه استهدف منشآت نووية وعسكرية، لترد إيران بضربات صاروخية على "إسرائيل"، طالت مدنا كبرى مثل تل أبيب وحيفا.