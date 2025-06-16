سقوط صاروخ إيراني جنوب "إسرائيل"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بسقوط صاروخ إيراني جنوب "إسرائيل".

وقالت تلك الوسائل، إن "صاروخا إيرانيا سقط، قبل قليل، جنوبي ".

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية، "إطلاق صواريخ اعتراضية لصد الصواريخ الإيران".

الى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، "تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وجنوبها بعد رصد إطلاق صواريخ من "، مضيفا "رصدنا إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد".

وكان التلفزيون الإيراني أعلن، مساء الاثنين، عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ إلى "إسرائيل".