استشهاد الموظفة بهيئة الإذاعة معصومة عظيمي جراء العدوان الإسرائيلي على التلفزيون الإيراني

وقالت الهيئة في بيان، تابعته ، إن "الموظفة معصومة عظيمي استشهدت متأثرة بجراحها بعد العدوان الإسرائيلي على التلفزيون الإيراني مساء يوم أمس".وفي وقت سايق، قامت اسرائيل بقصف مبنى هيئة الاذاعة والتلفزيون الايراني، فيما قامت بأرجاع البث التلفزيوني بعد دقائق قليلة من انقطاعه بسبب القصف.وقبل قليل، اعلن الحرس الثوري الايراني، قصف القاعدة التي انطلق منها العدوان الاسرائيلي على الهيئة.