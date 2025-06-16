وكالة تسنيم: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء طهران

وقالت الوكالة في تصريحات، أن "الدفاعات الجوية الايرانية تتصدى الان لأهداف معادية في سماء العاصمة الايرانية ".من جانبها أكدت وكالة انباء ، "سماع دوي عدة انفجارات وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في حي بيروزي شرقي طهران".واشارت الى انه "تم تفعيل الدفاعات الجوية في والأهواز جنوب غربي البلاد