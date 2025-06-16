فوكس نيوز: ترامب يأمر مجلس الأمن القومي بالاستعداد في غرفة العمليات

وذكرت ، أن "الرئيس الامريكي أمر بالاستعداد في ".وفي وقت سابق، اكد البيت الابيض، أن الرئيس الامريكي قام بقطع زيارته الى كندا بعد الاحداث الاخيرة في الشرق الاوسط.وقال البيت الابيض في بيان تابعته نيوز، أن " سيغادر قمة قادة مجموعة السبع بعد مع رؤساء الدول بسبب ما يحدث في الشرق الأوسط".واضاف مسؤول في البيت الابيض، أن "منشور ترامب بشأن إخلاء يعكس إلحاحه لعودة إلى المفاوضات"، مبيناً أن "ترامب كان يتلقى إحاطات منتظمة حول إيران طوال اليوم خلال وجوده في كندا".من جانبه، اكد مسؤول اخر ان " الامريكي أمر حاملة الطائرات نيميتز ومجموعتها الضاربة التوجه إلى الشرق الأوسط"، مردفاً أن "حاملة الطائرات نيميتز ستعزز انتشارنا الدفاعي وتحمي القوات الأمريكية".وتابع، أن " في شرق المتوسط تواصل عملياتها دعما لأهداف الأمريكي".