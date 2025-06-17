مساعد في البيت الأبيض: ليس صحيحا أن الولايات المتحدة تهاجم إيران

وقال المسؤول في بيان، تابعته ، أن "التقارير التي تفيد بمههاجمة امريكا لأيران ليست صحيحة"، مشيرا الى أن "القوات الأمريكية تحافظ على وضعها الدفاعي".وبين، النائب الجمهوري ، انه "سأقدم مشروع قرار يدعمه الحزبان لمنع انخراطنا في الحرب بين وإيران"، مردفاً أن "الدستور ينص على أن تحديد إعلان الحرب من صلاحيات حتى لو كانت الحرب تعنينا".واوضح أن "الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران ليست حرب ".الى ذلك اكد، السيناتور الأمريكي ، انه "قدمت الليلة تشريعا لمنع ترمب من جرنا إلى حرب غير شرعية مع "، موضحاً أن "حرباً أخرى بالشرق الأوسط قد تزهق أرواحا لا تحصى وتهدر تريليونات الدولارات".وقدم 8 أعضاء في لمنع دخول الولايات المتحدة في حرب مع .وأكد البنتاغون ، أن "القوات الأمريكية تحافظ على وضعها الدفاعي وهذا لم يتغير وسنحمي قواتنا ومصالحنا"، فيما صرح مسؤولون امريكيون، بأن "الولايات المتحدة لن تنضم إلى إسرائيل هجوميا في عمليتها العسكرية"، مضيفاً أنه "غير صحيح أن طائرات أمريكية شاركت في ضربات على إيران".