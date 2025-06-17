الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط إسرائيل

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان، إنه "رصدنا إطلاق صواريخ من وندعو الإسرائيليين لدخول الملاجئ".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، انه "تم اعتراض عدد من الصواريخ الإيرانية"، فيما اشارت الى انه "تم دوي انفجار في تل أبيب".