الجيش الإسرائيلي: دفاعتنا في مواجهة الصواريخ الإيرانية ليست محكمة

وقال الجيش في بيان: "قبل قليل، تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من باتجاه أراضي . يُطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات ".وأضاف البيان: "في الوقت الحالي، يعمل على اعتراض الصواريخ ومهاجمتها أينما دعت الحاجة للقضاء على التهديد"، مشددا على أن "الدفاع ليس مُحكما، ولذلك يجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".وفي الوقت ذاته، سُمع دوي انفجارات في مدينة تل أبيب وسط ، وجرى تفعيل أجهزة الإنذار بشكل مباغت ودون تلقي أي رسالة من قيادة الجبهة الداخلية بالبقاء بالقرب من مسبقا.وأكدت "القناة 12" العبرية أن عددا قليلا من الصواريخ أطلق في القصف الحالي ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع إصابات.وفي المقابل، قال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الصاروخي بدء وأن صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل.إلى ذلك، صرح بيت هيغسيث لـ" نيوز"، بأن لا يزال يسعى لاتفاق مع إيران.وأفاد الأمريكي بأن لديهم أصول في الشرق الأوسط وسيدافعون عنها، وسيدافعون عن الموظفين الأمريكيين والمصالح الأمريكية.