دوي انفجارات في مناطق الجليل وبيسان وتل أبيب

وقالت وسائل الإعلام في خبر تابعته ، ان "هجوما إيرانيا جديدا بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف الأراضي المحتلة".واضافت ان "دوي انفجارات قوية في مناطق شرق تل أبيب ومستوطنات غرب رام الله".فيما اكدت هيئة البث الصهيونية "سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى بمنطقة تل أبيب الكبرى".