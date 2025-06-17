إعلام إسرائيلي: 20 طاقم إطفاء يعملون على معالجة 8 حوادث في أعقاب القصف الإيراني



وقالت القناة 12 الإسرائيلية في خبر عاجل " 20 طاقم إطفاء يعملون على معالجة 8 حوادث في أعقاب القصف الإيراني".



من جهته، أوضح الإسعاف الإسرائيلي أن "10 إسرائيليين اصيبوا أثناء توجههم للملاجئ بعد إطلاق صواريخ من "، مشيرا الى الاشتباه بوجود عالقين في أحد مواقع سقوط الصواريخ.