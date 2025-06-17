خفر السواحل الاماراتي يُجلي 24 شخصًا بعد اصطدام سفن نفطية قرب مضيق هرمز

وأعلنت شركة الأمن البريطانية أمبري في وقت سابق وقوع حادث على بعد 22 ميلاً بحرياً إلى الشرق من خورفكان في الإمارات، وأكدت أن سبب الحادث لا يتعلق بالوضع الأمني.وقالت مصادر ملاحية لوكالة "رويترز" إنَّ سفينة اصطدمت بسفينتين أخريين.وقع الحادث في وقت تتصاعد فيه التوترات بين وإيران إذ يتبادل الجانبان الهجمات لليوم الخامس في أعقاب غارات واسعة النطاق شنتها إسرائيل يوم الجمعة بهدف منع من تطوير سلاح نووي.وقالت مصادر بحرية لـ"رويترز" إنَّ التشويش الإلكتروني على أنظمة الملاحة للسفن التجارية تزايد في الأيام القليلة الماضية في ومنطقة ، مما يؤثر على السفن التي تمر عبر المنطقة.ويقع مضيق هرمز بين سلطنة عُمان وإيران ويربط بين الخليج الواقع شمالاً بخليج عُمان وبحر العرب جنوباً.