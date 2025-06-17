ترامب: قد أرسل وفدا اميركيا للقاء مسؤولين إيرانيين

وقال في تصريح تابعته ، "أتطلع لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار في وأسعى لنهاية حقيقية للصراع هناك"، مبينا "اني قد أرسل فانس وويتكوف للتفاوض مع إيران".وأضاف "نتطلع لإذعان كامل من إيران"، لافتا الى "اننا نريد نهاية حقيقية لبرنامج إيران النووي لا مجرد وقف لإطلاق النار".وذكر "سيتم القضاء على البرنامج النووي الإيراني"، موضحا "اني أردت العودة لواشنطن حتى أتابع الأمور عن كثب لا عبر الهاتف فقط".واكد ترامب "اني لم أطلع على البيان الختامي لمجموعة السبع".