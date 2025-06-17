بينها العراق.. الخطوط التركية تمدد "الحقوق الممنوحة" لركاب الرحلات المتوجهة لـ5 دول

وقالت الشركة في بيان لها، إن "الخطوط الجوية التركية تمدد الحقوق الممنوحة لركاب الرحلات المتجهة إلى والعراق وسوريا والأردن ولبنان حتى 30 يونيو/حزيران، بسبب التوترات الإقليمية".وأضافت الشركة، أن "الحقوق تشمل إمكانية تعديل التذاكر أو استرداد قيمتها بالكامل دون رسوم، وتمديد صلاحية التذكرة".