سماع دوي انفجار وسط العاصمة طهران

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "دوي انفجار سمع في شارع أندرزكو شمال ".وأضافت ان "أعمدة الدخان بدأت تتصاعد من مكان الانفجار".ولم تذكر وسائل الاعلام طبيعة الانفجار او مكانه بالتحديد.