إيطاليا تطالب ترامب بوقف الحرب والعودة لطريق المفاوضات

شددت رئيسة الوزراء الإيطالية على "فرصة إعادة فتح طريق المفاوضات" مع خلال اجتماع ثنائي مع على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، وفق ما ذكر مكتبها في بيان الثلاثاء.وأكدت أيضاً "ضرورة التوصل في هذه اللحظة" إلى وقف إطلاق النار في .وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي أنّه لم يقل إنه يسعى إلى "وقف إطلاق نار مؤقت" مع إيران، بل إلى ما وصفه بـ"نهاية حقيقية للحرب" من خلال تخلّي الكامل عن برنامجها النووي، وفق ما نقله مراسل شبكة "سي.بي.أس نيوز" اليوم الثلاثاء.