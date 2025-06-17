التلفزيون الإيراني يطالب الإيرانيين بحذف "واتساب" لهذا السبب

وأشار التلفزيون إلى أن تستخدم تطبيق "واتساب" للاتصالات والرسائل المجانية في أغراض عسكرية ضد .وفي وقت سابق، أفادت تقارير للصحافة الغربية بأن موظفين في الجيش الإسرائيلي يعملون أيضاً في شركات مثل "ميتا" وغوغل وغيرهن، ويستخدمون إمكانيات هذه الشركات لصالح الجيش.وفي الساعات القليلة الماضية، سُمع دوي انفجارات في بعض المدن الإيرانية، في حين أكد الجيش الإسرائيلي وجود ضعف في فعالية أنظمته الدفاعية باعتراض الصواريخ التي تطلقها إيران على المستوطنات بإسرائيل.