إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ والجيش يوصي بالملاجئ

وقالت الجبهة في بيان، إنه "تم رصد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه "، مشيرة الى ان "صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب إسرائيل".

وذكر الجيش الإسرائيلي، أنه "رصدنا إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودفاعاتنا الجوية تعمل على اعتراض التهديد"، مطالباً "الإسرائيليين بالتوجه إلى المناطق المحمية فورا".

فيما اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الى أنه "تم رصد أقل من 10 صواريخ في الدفعة الحالية".

ولفت الإسعاف الإسرائيلي، الى انه "أصيب 4 اشخاص في الهجوم الصاروخي الأخير أثناء توجههم إلى المناطق المحمية"، فيما اكدت وسائل اعلام إسرائيلية، أن "الجيش يهاجم الآن منصات الإطلاق التي أطلقت الصواريخ باتجاه إسرائيل داخل ".