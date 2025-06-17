شركة الطيران الإسبانية "إيبيريا إكسبريس" تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "شركة الطيران إيبيريا إكسبريس علقت رحلاتها إلى حتى 25 تشرين الأول المقبل".وتشهد المنطقة صراعاً متصاعداً بين وإسرائيل بعدما هاجمت الأخيرة مواقع في إيران التي ردت بإطلاق صواريخ بالبيستية وفرط صوتية.