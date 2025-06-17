المستشار الألماني: البرنامج النووي الإيراني سيدمر مالم تتراجع طهران

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قال المستشار الألماني ، اليوم الثلاثاء، إن "التدمير الكامل لبرنامجها النووي مدرج على جدول الأعمال إذا لم تتراجع إيران".



وأضاف أن " لا تستطيع تدمير البرنامج النووي الإيراني بمفردها".

وذكر ميرتس في تصريحات صحفية، أن "التدمير الكامل لبرنامج النووي مدرج على جدول الأعمال إذا لم تتراجع ".وأضاف أن " لا تستطيع تدمير البرنامج النووي الإيراني بمفردها".