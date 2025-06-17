بدء الموجة العاشرة من هجمات الجيش الإيراني على إسرائيل

وذكرت الوكالة، ان "الموجة العاشرة من الهجمات المركبة والمركزة التي تشنها القوات المسلحة الإيرانية على بدأت".وأشارت الوكالة إلى أنه "تم إطلاق الصواريخ من مناطق مختلفة من ، وهي في طريقها نحو اسرائيل".