قيادة الأمن الإلكتروني الإيرانية: نتصدى لهجمات سيبرانية

وذكرت القيادة في بيان تابعته ، أنّ "اسرائيل أطلقت حملة إلكترونية تستهدف البُنى التحتية الرقمية الإيرانية، في محاولة لإحداث خلل في تقديم الخدمات للمواطنين"، مشيرةً إلى أن "فرق الأمن السيبراني باشرت بالتصدي لهذه الهجمات لمنع وقوع أضرار على البُنى التحتية السيبرانية، وقد نجحت حتى الآن في صدّ العديد من المحاولات، فيما تواصل الفرق الفنية العمل على استعادة الخدمات في الحالات الأخرى".وأضاف البيان أن "سلسلة من التدابير تم إعدادها وتنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، بهدف منع تغلغل عناصر العدو إلى الطبقات السيبرانية، ومنع استغلال البُنى التحتية في تنفيذ عمليات عسكرية وإلكترونية، مع الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين".ودعت القيادة أبناء الشعب الإيراني إلى "التحلّي بالصبر والتعاون مع الجهات المعنية أثناء تنفيذ الإجراءات الأمنية".