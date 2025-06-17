الحرس الثوري: الموجة العاشرة استهدفت نقطة انطلاق طائرات النظام الصهيوني المقاتلة

وأضاف، أنه "وفي هذه الموجة، تم تنفيذ عمليات صاروخية واسعة النطاق ضد القواعد الجوية لجيش النظام الصهيوني، والتي تعد نقطة انطلاق لطائرات النظام المقاتلة للتحليق باتجاه بلدنا الحبيب".وتابع: "لا تزال العمليات ذات التأثير على جدول أعمال محاربي الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني".